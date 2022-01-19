Британія тестуватиме чотириденний робочий тиждень

У Великій Британії стартує експеримент із кількістю робочих днів у тижні. Лондон вирішив перевірити наскільки буде ефективним чотириденний робочий тиждень. У пілотному проєкті візьмуть участь близько 30 компаній, повідомляє Дзеркало тижня.

Згідно з матеріалами Bloomberg, початок експерименту запланований на початок червня і триватиме шість місяців. Співробітникам трьох десятків компаній дозволять працювати 32 години на тиждень, залишивши без змін їхню компенсацію та пільги.

"Перехід на чотириденний тиждень був би безпрограшним для компаній. Дослідження показали, що продуктивність підвищується разом із відповідним зростанням добробуту працівників" , — заявив Джо Райл, директор кампанії "Чотириденний тиждень" у Великій Британії.

За словами Райла, аналогічні програми мають розпочатися у США та Ірландії, а ще більше заплановано у Канаді, Австралії та Новій Зеландії.