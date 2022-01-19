В Іспанії помер найстарший чоловік у світі

У віці 112 років пішов із життя найстаріший чоловік у світі - іспанець Сатурніно де ла Фуенте Гарсія, повідомляє Корреспондент.

"Книга рекордів Гіннесса засмучена тим, що Сатурніно де ла Фуенте Гарсія помер у своєму будинку у віці 112 років і 341 дні" , - йдеться на сайті Книги рекордів Гіннесса.

Як зазначено, чоловіка було оголошено рекордсменом у вересні 2021 року у віці 112 років і 211 днів. На початку лютого йому мало виповнитися 113 років.

Сатурніно народився в іспанському місті Леон у 1909 році. Через свій низький зріст (1,5 метра) він уникнув участі у 1936 році у громадянській війні в Іспанії та відкрив шевську справу, якою займався все життя.

У рекордсмена та його дружини Антоніни є сім дочок, 14 онуків та 22 правнуки