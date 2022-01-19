Меркель запропонували посаду в ООН

Колишньому канцлеру Німеччини Ангелі Меркель запропонували роботу в ООН, повідомляє Лента.Ру.

Згідно з матеріалами Politico, відповідний лист із проханням очолити консультативний орган високого рівня з глобальних суспільних благ, які приносять користь всьому людству, екслідерці ФРН направив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

За даними видання, у разі відмови німецькому політику також можуть запропонувати посаду виконавчого секретаря Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Термін повноважень чинного голови секретаріату Патрісії Еспінози спливає цього літа.

Уточнюється, що наразі Меркель не відповіла на листа.

Раніше Ангела Меркель розповіла, що поки що не продумала плани на пенсію після виходу з політики. Водночас вона заявила, що насамперед спробує відпочити. Політик пожартувала, що спочатку поперемінно читатиме і спатиме, а потім займеться тим, що спаде їй на думку.