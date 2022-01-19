В Україні хочуть заборонити оформлення працівників як "ФОПами"

В Україні ФОПам третьої групи єдиного податку хочуть обмежити можливість співпрацювати з юрособами. Це може дозволити скоротити схему від ухилення від сплати податків із зарплат, за якої працівника оформлюють не як працівника в штат (потрібно платити 22% ЄСВ, 19,5% військового збору та ПДФО), а як ФОПа (потрібно платити 5% з зарплати), повідомляє Обозреватель.

Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев розповів в інтерв'ю виданню.

"Ми зробили все на рівні законодавства для детінізації, зараз м'яча на стороні органів виконавчої влади" , – каже експерт. ﻿

Що пропонує Гетьманцев:

знизити ефективну ставку оподаткування,

розширити можливості для декларування,

запровадити сімейне декларування;

запровадити за польською моделлю податок на виведений капітал як опцію для середнього бізнесу з оборотом до 200 млн;

обмежити можливість працевлаштування у компанії "зарплатних "ФОПів".