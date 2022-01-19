В Україні хочуть заборонити оформлення працівників як "ФОПами"

В Україні хочуть заборонити оформлення працівників як "ФОПами"
Фото: Данило Гетьманцев

В Україні ФОПам третьої групи єдиного податку хочуть обмежити можливість співпрацювати з юрособами. Це може дозволити скоротити схему від ухилення від сплати податків із зарплат, за якої працівника оформлюють не як працівника в штат (потрібно платити 22% ЄСВ, 19,5% військового збору та ПДФО), а як ФОПа (потрібно платити 5% з зарплати), повідомляє Обозреватель.

Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев розповів в інтерв'ю виданню.

"Ми зробили все на рівні законодавства для детінізації, зараз м'яча на стороні органів виконавчої влади", – каже експерт.﻿

Що пропонує Гетьманцев:

  • знизити ефективну ставку оподаткування,
  • розширити можливості для декларування,
  • запровадити сімейне декларування;
  • запровадити за польською моделлю податок на виведений капітал як опцію для середнього бізнесу з оборотом до 200 млн;
  • обмежити можливість працевлаштування у компанії "зарплатних "ФОПів".
"Звузити можливість для співпраці "ФОПів" на третій групі з юрособами для надання послуг. Ви розумієте, про що я зараз говорю. Йдеться про тих, хто не хоче платити податки із зарплати та оформляє своїх співробітників як "зарплатні ФОПи". Це все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, но заставляем платить всех", – пояснил Гетманцев.

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