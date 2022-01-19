Байден обговорив з президентом Фінляндії безпеку в Європі

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе, під час якої обговорив ситуацію на російсько-українському кордоні та безпеку у Північній Європі, повідомляє "Интерфакс".

"Лідери обох країн обговорили загальне занепокоєння нічим не спровокованим нарощуванням сил РФ поблизу кордону з Україною" , - йдеться у пресрелізі Білого дому.

Крім того, Байден та його фінський колега "поговорили про важливість тісного партнерства Фінляндії із США та НАТО для забезпечення безпеки півночі Європи".

"Байден нагадав про право Фінляндії та інших європейських країн самостійно обирати, в яких домовленостях у сфері безпеки брати їм участь" , - зазначає Білий дім.

Розмова відбулася на тлі активного обговорення останніми тижнями у західних ЗМІ ідеї про приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції, стурбованих діями РФ на кордоні з Україною. При цьому фінська влада раніше в січні заявляла, що членство в НАТО зараз не стоїть у Гельсінкі на порядку денному.