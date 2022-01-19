МЗС Британії назвало Україну зовнішньополітичним пріоритетом

Розвиток ситуації в Україні та навколо неї є ключовим пріоритетом для зовнішньополітичного відомства Великої Британії, повідомляє "Интерфакс".

"Ситуація, що складається в Україні та навколо неї, є головним пріоритетом для МЗС, і, як і слід очікувати, у нас є надійні плани дій у надзвичайних ситуаціях для реагування на будь-які події" , - заявив The Daily Telegraph представник зовнішньополітичного відомства.

За його словами, міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс ясно дала зрозуміти, що "агресія Росії щодо України неприйнятна і неспровокована і будь-яке вторгнення буде пов'язане з серйозними наслідками та втратами".