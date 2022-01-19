SpaceX запустила на орбіту групу супутників Starlink

Тяжка ракета-носій Falcon 9 у середу стартувала на орбіту з черговою партією з 49 мінісупутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомляє "Интерфакс".

Про це заявила компанія-розробник SpaceX. Запуск було здійснено у середу о 04:02 за київським часом (у вівторок о 21:02 за часом Східного узбережжя США) зі стартового комплексу 39А на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

Це вже 36-й запуск на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink.

Інтернет-супутники Starlink вагою 290 кг кожен увійдуть до складу орбітального угруповання SpaceX, яке вже налічує 1991 космічний апарат. За наявними даними, їх близько 1,8 тис. супутників є діючими. Наразі компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.

Приблизно через 15,5 хвилин після запуску 49 супутників відокремляться від другого ступеня ракети на еліптичній перехідній орбіті висотою до 340 км. Після перевірки інженерами SpaceX їхньої працездатності, супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту висотою близько 540 км.

Багаторазова перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, яка використовується для запусків вже вдесяте, приблизно через дев'ять хвилин після старту повинна здійснити керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, яка знаходиться в Атлантиці за 654 км від космодрому.

Крім того, спеціальні рятувальні судна SpaceX мають виловити з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускатимуться на парашутах. Повторне використання обтічника дозволяє заощаджувати компанії SpaceX до $6 млн під час запуску своїх ракет.

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів даного типу (а згодом - з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється у $10 млрд.