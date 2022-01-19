У МОЗ назвали кількість українців, які отримали COVID-сертифікати

Міністерство охорони здоров’я заявило, що понад 10 мільйонів українців уже оформили сертифікати про вакцинацію від коронавірусу, одужання від хвороби або негативний ПЛР-тест, повідомляє Новое время.

Зазначається, що 9,6 млн оформили зелені сертифікати про 2 дози та 483 тисячі жовті, що підтверджують одну дозу вакцинації від СOVID-19.

Також повідомляється, що близько 300 тисяч людей згенерували так звані сертифікати про одужання та 14 тисяч – документи, що генеруються на підставі негативного ПЛР-тесту.