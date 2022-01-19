Деякі авіакомпанії скасували рейси до США через 5G

Деякі світові авіакомпанії оголосили про скасування починаючи з середи рейсів до низки аеропортів США через побоювання, що мережі 5G, які там розгортаються, можуть створити перешкоди в роботі критично важливих приладів літаків, повідомляє "Интерфакс".

За даними телеканалу CNN, зараз про скасування низки рейсів оголосили авіакомпанії Emirates Airlines, Air India, All Nippon Airways та Japan Airlines.

Emirates Airlines повідомила, що зупиняє польоти в аеропорти дев'яти американських міст: Бостон, Чикаго, Форт-Уерт (Даллас), Х'юстон, Майамі, Ньюарк, Орландо, Сан-Франциско та Сіетл.

"Ми тісно співпрацюємо з виробниками літаків та відповідними органами влади, щоб вирішити операційні проблеми, і сподіваємося відновити наші рейси до США якнайшвидше" , - йдеться у заяві Emirates Airlines.

Air India заявила, що призупиняє польоти між Делі та Сан-Франциско, Чикаго та аеропортом імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку.

All Nippon Airways і Japan Airlines оголосили, що скасували деякі рейси до США, які виконуються на літаках Boeing 777, але натомість виконуватимуть деякі рейси на Boeing 787.

Компанії AT&T та Verizon, які займаються розгортанням у США мережі 5G, оголосили у вівторок, що відкладуть введення в експлуатацію деякі вишки біля певних аеропортів. Розгортання бездротової технології 5G поблизу великих аеропортів заплановано на середу.

"Ми розчаровані нездатністю FAA (Федеральне управління цивільної авіації США - ред.) зробити те, що зробили майже 40 країн, тобто безпечно розгорнути технологію 5G, не створюючи завад авіаційним послугам, і ми закликаємо його зробити це своєчасно" , - заявила представник AT&T Меган Кеттерер.

Адміністрація президента США Джо Байдена вітала рішення відкласти введення в експлуатацію деяких вишок 5G.