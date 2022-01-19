Курс валют НБУ на 19 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 19 січня 2022 року
Курс долара у порівнянні з 18 січня виріс на 29 коп. до 28.41 за 1 долар.
Євро подорожчав на 28 коп. до 32.34 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 5 коп. до 3.72 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 26 коп. до 38.62 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 33 коп. до 31.05 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 7.15 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28.410 100
|EUR
|Євро
|32.340 600
|RUB
|Рубль
|0.371 590
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.622 100
|CHF
|Швейцарський франк
|31.049 300
|PLN
|Польський злотий
|7.147 400