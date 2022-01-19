Курс валют НБУ на 19 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 19 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 18 січня виріс на 29 коп. до 28.41 за 1 долар.

Євро подорожчав на 28 коп. до 32.34 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 5 коп. до 3.72 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 26 коп. до 38.62 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 33 коп. до 31.05 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 7.15 за 1 польський злотий.