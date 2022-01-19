В Індії вибухнув військовий корабель: є загиблі

На борту індійського військово-морського корабля (INS) Ranvir на військово-морській корабельні в Мумбаї стався вибух. В результаті загинули троє військовослужбовців ВМС Індії.﻿, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Як передають ЗМІ, в офіційній заяві ВМС Індії йдеться, що всі троє військових загинули від травм, отриманих в результаті вибуху.

"У ході прикрого інциденту сьогодні на військово-морській верфі в Мумбаї троє військовослужбовців померли від травм, викликаних вибухом у внутрішньому відсіку на борту INS Ranvir" , - йдеться в заяві.

Також зазначається, що екіпаж корабля взяв ситуацію під контроль і негайно відреагував. Про серйозний матеріальний збиток не повідомляється.

"INS Ranvir перебував в оперативному розгортанні через узбережжя Східного військово - морського командування з листопада 2021 року і повинен був незабаром повернутися в базовий порт" , - йдеться в повідомленні.

Про причини вибуху не повідомляється. Слідчій комісії доручено розібратися в причинах інциденту.