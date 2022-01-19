Російський модуль МКС "Зірка" можуть назавжди ізолювати

За словами росіян, ситуація не є серйозною загрозою, проте повна ізоляція відсіку не виключається, розповiла директорка NASA з програми МКС Робін Гейтенс, повідомляє Сьогодні.

Наразі фахівці продовжують роботу з пошуку витоку – він настільки маленький, що його складно виявити детекторами та ультразвуковими засобами діагностики, пише Інтерфакс.

Міжнародна космічна станція має достатній запас повітря, тому астронавтам поки нічого не загрожує, запевнила Гейтенс.

Вперше про виявлення витоку повітря астронавти повідомили у серпні 2020 року. Тоді його вдалося локалізувати у перехідній камері модуля "Зірка".

У жовтні 2020 року фахівці знайшли тріщину 4 см та закрили її тимчасовими засобами, що зменшило швидкість падіння тиску на МКС, але не усунуло витік.

31 грудня 2021 року "Роскосмос" повідомив, що екіпаж МКС виявив останнє можливе місце витоку повітря на станції, і незабаром на станцію прибудуть нові засоби для ремонту.