У НАТО заявили, що російські розвідники вже на території України

Окрім російських військ біля кордонів України, Москва має своїх розвідників на українській території, повідомляє Ділова столиця.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю виданню Spiegel.

Так, Столтенберг підтвердив заяви Сполучених Штатів про "значну присутність російських розвідників або оперативників на території України".

Крім того, генсек припускає, що їх можуть використовувати для планування "інцидентів, нещасних випадків та операцій під чужим прапором".