Ціни на нафту оновили семирічні рекорди

Ціни на нафту продовжують зростати в середу, оновлюючи максимуми з 2014 року через ризик перебоїв поставок з Близького Сходу, повідомляє Интерфакс.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:11 за київським часом склала $88,36 за барель, що на $0,85 (0,97%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $1,03 (1,2%) – до $87,51 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) досягла до цього часу $86,41 за барель, що на $0,98 (1,15%) вище за підсумкове значення попередньої сесії. На час закриття торгів напередодні вартість цих контрактів піднялася на $1,61 (1,9%) і склала $85,43 за барель.

Напередодні обидві марки закрилися на максимальних відмітках із 13 жовтня 2014 року, згідно з даними FactSet.

Ціни підтримуються побоюваннями дефіциту палива на світовому ринку через скорочення постачання та нездатність деяких країн ОПЕК наростити видобуток до узгоджених рівнів, пише Trading Economics.

Тим часом у ніч із вівторка на середу на великому нафтопроводі Кіркук-Джейхан, який сполучає Ірак та Туреччину, стався вибух, через що роботу трубопроводу було припинено, повідомляють ЗМІ. Причину вибуху поки не встановлено, даних про загиблих не надходило.

За оцінкою аналітика Bloomberg Хав'єра Бласа, щодобово нафтопроводом прокачується понад 450 тис. барелів нафти.

Раніше стало відомо про удар безпілотників по території ОАЕ, внаслідок якого загинули троє людей. У цій атаці влада ОАЕ звинуватила єменських повстанців-хуситів. Внаслідок удару стався вибух, який завдав збитків трьом нафтовим цистернам в Абу-Дабі.