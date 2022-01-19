Яйця на сніданок: у чому користь
Яєшня – це абсолютно банальний варіант сніданку, який готують тоді, коли в холодильнику більше нічого немає. Але насправді така їжа навіть потрібна з самого ранку нашому організму. Фахівці навіть називають яйця "сніданком чемпіона", повідомляє Обозреватель.
Про те, чому яйця регулярно потрібно додавати у свій раціон, розповіла нутриціологиня Алла Ковальова.
Експертка виділила декілька позитивних властивостей яєць:
1. Запобігають серцево-судинним захворюванням
Споживання яєць допомагає довести до ладу холестерин, що в свою чергу знижує ризик розвитку судинних захворювань.
2. Збагачують організм енергією
В одному великому смаженому яйці міститься майже 18% від денної норми вітаміну Β2. Це один з вітамінів, який допомагає організму одержувати енергію з їжі.
3. Покращують здоров'я шкіри та волосся
Згадані вище вітаміни групи Β важливі як для здоров'я, так і для краси волосся та шкіри.
4. Сприяють кращому функціонуванню мозку
У яйцях міститься холін, який так необхідний людському мозку. З нього будуються клітинні механізми, який потрібен для синтезу одного з нейромедіаторів.
5. Запобігають стресу та стурбованості
Амінокислоти, які містяться в яєчному білку, важливі для здоров'я психіки.