Заяви про "легкий COVID-19" при омікроні вводять в оману – ВООЗ

Заяви, що штам коронавірусу омікрон викликає "легкий COVID-19", вводять в оману. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус, повідомляє Ліга.net.

"Омікрон, звичайно, може бути менш важким у середньому. Але розповіді, що це легка хвороба, вводять в оману, шкодять спільній відповіді (на пандемію. – Ред.) та вартують більшої кількості життів" , – сказав він.

За словами голови ВООЗ, омікрон циркулює надто активно і багато людей усе ще вразливі.

"Не піддавайтесь омані, омікрон викликає госпіталізації та смерті, і навіть менш тяжкі випадки наповнюють медичні установи" , – наголосив він.

За його словами, наступні тижні будуть дуже важливими для систем охорони здоров'я низки країн.

Гебреїсус зазначив, що хоча вакцини і можуть бути не настільки ефективними для запобігання зараження омікроном, вони все одно ефективні для запобігання госпіталізації.

За його словами, вакцинація – це ключовий захід, щоб не допустити навантаження лікарень.