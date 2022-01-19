Що очікується на валютному ринку у середу

У вівторок внаслідок зростання котирувань безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку досяг 28,52 гривень на купівлі та 28,55 гривень на продажу.

Продажі Національним банком валюти в рамках інтервенції за методом «вибору кращої ціни» зрештою досягли успіху: зростання припинилося, і після обідньої перерви котирування почали знижуватися. Втім, говорити про перелом тренду поки що зарано: вчорашнє зниження могло мати суто технічну причину. Новинний фон залишається підкреслено негативним, а для зміцнення гривні потрібні добрі новини.

Вчорашній аукціон із розміщення облігацій внутрішньої держпозики, проведений Міністерством фінансів, показав повну відсутність інтересу інвесторів до цінних паперів у гривні. Іноземці замість нових покупок поспішають продати старі ОВДП, а отриману гривню одразу конвертують у долари та виводять із країни, не особливо зважаючи на курс. Сьогодні очікується погашення старих випусків ОВДП та виплата відсоткового доходу на загальну суму 3,94 млрд гривень. Частина цих грошей також буде спрямована на валютний ринок. Підвищений попит на валюту зберігається.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 28,35/28,42 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар у оптових обмінниках Києва у вівторок за підсумками дня подешевшав на 5 копійок. Вранці його продавали за 28,45 гривень, а о 17:00 – по 28,40 гривень. А ось вдень, в районі 13:00-14:00, коли безготівковий долар на міжбанку встановлював нові максимуми, готівковий долар у столиці сягав 28,60-28,65 гривень на продажу, а здати його можна було по 28,50- 28,55 гривень. Сьогодні вранці долар у столиці почнуть продавати по 28,40-28,42 гривні. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Сьогодні рівноймовірні як продовження зниження ціни готівкового долара, так і відновлення його зростання.

Євро на ринку FOREX у вівторок опустився до позначки 1,1315 на тлі загального зміцнення американського долара проти провідних світових валют. Вранці середи він знову намагається зрости і вже піднявся до 1,1334 долара. Готівковий євро також подешевшав на 5 копійок. Вранці оптові обмінні пункти столиці продавали євро за 32,32-32,35 гривень; на обід євровалюта подорожчала до 32,47-32,50 гривень, а до 17:00 цінник опустився до 32,25-32,30 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати за 32,25-32,30 гривень. Далі все залежатиме і від ситуації на українському валютному ринку, і як розвиватимуться події на FOREX. Більший вплив чинитиме, звичайно, зростання чи продовження зниження ціни готівкового долара; євро піде за ним.

Російський рубль у вівторок увечері подолав планку 77 рублів за долар через безперервне нагнітання геополітичної напруженості і на тлі зростання кредитного дефолтного свопу (страхування від дефолту країни) Росії до 224 базисних пунктів. Вранці середи рубль торгується в діапазоні 76,90-77,10 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці вчора продавали по 3,68-3,70 гривні за 10 рублів. Сьогодні збережеться така сама ціна на російську валюту.