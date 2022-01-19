BMW прощається з легендарним бензиновим мотором V12

BMW має намір припинити випуск свого 6,6-літрового V12. Кінець 35-річної історії 12-циліндрових моторів на баварських седанах вирішено відсвяткувати випуском лімітованої серії, повідомляє РБК-Україна.

Прощальну версію седана назвали Final V12. В основі лімітованого видання - модель BMW M760i xDrive. Всього буде випущено 12 примірників, кожен з яких оцінили у 200 тисяч доларів.

BMW у виконанні Final V12 будуть продаватися тільки на ринку США. Відрізнити зовні один з дванадцяти седанів від інших "сімок" можна за унікальними шильдиками, колісним дискам і ексклюзивним кольорам кузова.

Під капотом встановлено 6,6-літровий V12 з двома турбінами потужністю 601 к.с. Крутний момент передається на всі чотири колеса через восьмиступінчасту автоматичну коробку передач. Вінчає силову установку напис THE FINAL V12 на декоративній кришці двигуна.

Кожен автомобіль з лімітованої серії буде супроводжуватися спеціальним кубком, пофарбованим в колір кузова. У BMW мають намір звертатися до своїх старих клієнтів, які протягом багатьох років демонстрували свою відданість бренду, з пропозицією купити автомобіль. Виробництво останніх баварських машин з 12-циліндровим мотором має початися в червні 2022 року і тривати кілька тижнів.