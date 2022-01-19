США шукатимуть способи надати Україні додаткову підтримку – Пентагон

Пентагон відстежує розвиток ситуації навколо України та готовий надати більшу підтримку ЗСУ для посилення їх оборонних можливостей, однак наразі не планує розміщувати додаткових американських військових на українській території, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявив під час брифінгу в Пентагоні речник оборонного відомства США Джон Кірбі.

"Ми продовжуватимемо відстежувати ситуацію на місцях, і якщо нам буде потрібно прийняти рішення з метою посилення захисту, ми це зробимо" , - наголосив представник Міноборони США.

За його словами, Пентагон надалі спостерігає численну присутність російських військ у західній частині РФ – навколо східного й північно-східного кордону України. Це, підкреслив Кірбі, викликає стурбованість, оскільки вказує на небажання росіян сприяти деескалації.

Він зауважив, що Сполучені Штати "продовжать шукати способи допомогти Україні захистити себе", у тому числі шляхом надання "додаткової підтримки" у сфері безпеки.

Він нагадав, що в Україні зараз перебувають на ротаційній основі інструктори Національної гвардії штату Флорида, які забезпечують консультативну допомогу українським колегам. Кірбі підкреслив, що ця місія продовжить свою роботу.