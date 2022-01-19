Події в історії спорту, які змінили наш світ

Спорт захоплює людей змагальним духом, рекордами, звитягами у поєдинках зі суперниками й у поєдинках зі собою. А ще – спорт змінює світ, у якому ми живемо.﻿, повідомляє 24 Канал.

В історії спорту були події, великі події, які визначали подальший перебіг не тільки самого спорту, а й історії людства. Про деякі з них поговоримо сьогодні.

Проти расизму

Проблема расової сегрегації у Південній Африці не зникла навіть після офіційного скасування у 1994 році політики апартеїду.

Та певним переломним моментом стала перемога у чемпіонаті світу з регбі збірної ПАР "Спрінгбокс".

Перемога, після якої темношкірий президент ПАР Нельсон Мандела потис руку білому капітанові команди "Спрінгбокс" Франсуа П'єнаару.

Мандела та П’єнаар тиснуть один одному руки / Фото Britannica

За рівність

Лікар із Великої Британії Людвіг Гуттман у 1948 році організував перші міжнародні спортивні ігри для людей, які пересувалися на інвалідних кріслах.

Ідея була в тому, щоб допомогти реабілітуватися ветеранам Другої світової війни.

Але ці змагання стали чимось значно більшим. З 1960 і дотепер ми знаємо їх як Паралімпійські ігри.

Так народжувалися Паралімпійські ігри / Фото wellcomecollection

Бонусний факт. До Олімпійських ігор 1900 року у Парижі жінкам не дозволяли брати участь у спортивних змаганнях. Та того року жінок заявили – у тенісі на траві та у гольфі.