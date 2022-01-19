У ВООЗ дали прогноз щодо коронавірусу на 2022 рік

Щеплення від коронавірусного захворювання COVID-19 має вже близько половини населення світу, проте повністю подолати вірус цього року не вийде. Про це заявив виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Раян під час Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), повідомляє Укрiнформ.

"На сьогодні близько половини населення Землі отримали дві дози вакцини" , - заявив представник ВООЗ.

При цьому він вказав на те, що мають місце великі відмінності у частці вакцинованих людей у різних частинах світу. Передусім, низький рівень вакцинованих від COVID-19 спостерігається у країнах з низьким рівнем розвитку.

"Так, в Африці рівень вакцинації знаходиться лише на рівні 7%. І тому, хоча вакцинація і триває, є країни, які фактично залишаються поза цим процесом. І нам треба добитися справедливості та захищати найбільш незахищені групи у всіх країнах при боротьбі з цим вірусом" , - заявив Раян.

Представник ВООЗ наголосив, що вірус продовжуватиме існувати і нікуди не дінеться. І головним завданням наразі є подолання тієї надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я, яка була проголошена у зв’язку зі спалахом нового коронавірусу.

"У цьому році ми не зможемо побороти вірус, і ніколи не зможемо зупинити вірус. Ці пандемічні віруси вже є складовою нашої екосистеми. Але ми можемо добитися припинення цієї надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я, яку гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреєсус проголосив у січні 2020 року" , – заявив Раян.

За його словами, потрібно максимально стримати поширення цього захворювання та звести до мінімуму смертність від COVID-19, і основний інструмент у досягненні цієї мети – всеохоплююча вакцинація населення з рівним доступом у всіх регіонах світу та для усіх верств і груп населення.