Одна область може потрапити до "червоної" зони – МОЗ
Станом на сьогодні у "помаранчевій" зоні карантину перебувають п'ять областей. Особливо критична ситуація в Івано-Франківській області, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.
Про це свідчать дані МОЗ.
У "помаранчевій" зоні карантину перебувають такі області:
- Івано-Франківська - три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),
- Рівненська - критичний показник нових випадків,
- Сумська - критичний показник нових випадків,
- Чернівецька - критичний показник нових випадків,
- Львівська - динаміка госпіталізацій.
Зазначимо, що одразу три показники щодо поширення COVID-19 є критичними в Івано-Франківській області.