Одна область може потрапити до "червоної" зони – МОЗ

Одна область може потрапити до "червоної" зони – МОЗ
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Станом на сьогодні у "помаранчевій" зоні карантину перебувають п'ять областей. Особливо критична ситуація в Івано-Франківській області, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Про це свідчать дані МОЗ.

У "помаранчевій" зоні карантину перебувають такі області:

  • Івано-Франківська - три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),
  • Рівненська - критичний показник нових випадків,
  • Сумська - критичний показник нових випадків,
  • Чернівецька - критичний показник нових випадків,
  • Львівська - динаміка госпіталізацій.

Зазначимо, що одразу три показники щодо поширення COVID-19 є критичними в Івано-Франківській області.

&quot;Помаранчевих&quot; регіонів стає більше. З'явилась область-кандидат на &quot;червону&quot; зону

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