Одна область може потрапити до "червоної" зони – МОЗ

Станом на сьогодні у "помаранчевій" зоні карантину перебувають п'ять областей. Особливо критична ситуація в Івано-Франківській області, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Про це свідчать дані МОЗ.

У "помаранчевій" зоні карантину перебувають такі області:

Івано-Франківська - три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),

Рівненська - критичний показник нових випадків,

Сумська - критичний показник нових випадків,

Чернівецька - критичний показник нових випадків,

Львівська - динаміка госпіталізацій.

Зазначимо, що одразу три показники щодо поширення COVID-19 є критичними в Івано-Франківській області.