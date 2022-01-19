Як врятуватися від аварії з лобовим зіткненням: поради

Аварії з лобовим зіткненням дуже небезпечні. В них часто гинуть та отримують травми, а шансів врятуватись небагато. Тож найкращий варіант для усіх – запобігти такому ДТП, повідомляє 24 Канал.

Небезпека лобових аварій пов’язана, перш за все з тим, що швидкість двох транспортних засобів сумується. Навіть якщо обидва автомобілі рухались зі швидкістю 70 кілометрів на годину, то при ударі загальна швидкість становитиме 140 км/год, а це дуже багато навіть для просунутих систем безпеки сучасних авто.

За 11 місяців 2021 року через виїзд на смугу зустрічного руху в Україні сталось 1580 ДТП, у яких загинуло 150 людей, та було травмовано 849 осіб.

Аби зменшити шанс лобового ДТП, потрібно передусім дотримуватись правил дорожнього руху. Пристібати всіх пасажирів та мати відповідну сезону гуму. Втім лише Правилами справа не обмежується. Є ще кілька важливих моментів, які допоможуть запобігти такій аварії або зменшити важкість наслідків.

Зазвичай знак “Обгін заборонено” ставлять заздалегідь, раніше ніж почнеться небезпечна ділянка. Тому розпочинати обгін після знаку не можна, а ось завершити – так.

Слідкуйте за дорогою

На перший погляд, порада слідкувати за дорогою може задатись надто очевидною, але насправді не всі водії спостерігають за тим, що відбувається на зустрічній смузі. Найчастіше лобові зіткненні відбуваються при обгонах. Саме тому, якщо назустріч рухається “повільний” транспорт (вантажівка або сільськогосподарська техніка), шанс на те, що їх хтось буде обганяти, дуже високий – до цього потрібно бути готовим. Окрім того, лобові аварії часто трапляються у місцях, де обгін заборонено – на підйомах-спусках та у затяжних поворотах з обмеженою оглядовістю.

Якщо вам назустріч виїхав автомобіль

Якщо ви розумієте, що зустрічний автомобіль вже почав обгін і може не встигнути закінчити маневр, краще одразу увімкнути правий поворот, скинути швидкість і зміститись правіше, тим самим дати йому місце для закінчення маневру. Звісно, якщо дозволяють дорожні умови. Сигналити та мигати фарами у такій ситуації навряд чи конструктивно, адже скоріш за все водій вас бачить та просто не може припинити маневр.

У такій ситуації краще одразу увімкнути правий поворотник, взяти правіше та максимально зменшити швидкість

Якщо місця для маневру зовсім мало, а взяти правіше неможливо, потрібно гальмувати, аби максимально зменшити швидкість. Звісно, якщо зіткнення станеться, винним у ньому буде той, хто виїхав на смугу зустрічного руху, але зі свого боку варто зробити усе можливе, аби уникнути або максимально зменшити наслідки аварії.

Якщо ви опинились на зайнятій зустрічній полосі

Якщо ви почали обгін, не переконавшись у безпечності маневру (що є дуже грубим порушенням Правил), у більшості випадків правильним рішенням буде гальмувати та повертатись у свою полосу. Але якщо різниця у швидкості між вами і тим, кого ви обганяєте, надто велика, і стає зрозуміло, що гальмування тут не допоможе, найкращим рішенням буде увімкнути правий поворотник та подати звуковий сигнал, аби привернути увагу того, кого ви обганяєте.

Рішення виїхати на зустрічну обочину зазвичай хибне і часто закінчується трагічно — краще якомога щільніше “притиснутись” до того, кого ви обганяєте. З двох неприємностей потрібно вибирати менше, а удари по дотичній зазвичай мають менш трагічні наслідки, аніж лобові зіткнення.

Якщо обганяють вас

Якщо автомобіль, який іде ззаду, наблизився і має намір вас обігнати, а зустрічна смуга зайнята, то за правилами гарного тону (не за Правила дорожнього руху) рекомендується включити лівий поворотник. Таким чином ви попередите того, хто їде позаду, про небезпеку. Коли зустрічна смуга звільниться, рекомендовано включити правий поворотник, щоб обгін був безпечним. Цим правилом зазвичай користуються досвідченні та ввічливі водії.

У ситуації, коли ви розумієте що автомобіль, який вас обганяє, може не встигнути закінчити маневр, краще пригальмувати та (або) взяти правіше, давши йому таким чином більше простору для маневру. Адже якщо аварія станеться, висока ймовірність того, що зачепить і вас.

Правила дорожнього руху, а саме пункт 14.3, забороняє водієві транспортного засобу, якого обганяють, перешкоджати обгону шляхом підвищення швидкості руху або іншими діями.

Обирайте безпечний автомобіль

Кількість зірок безпеки, отримана у краш-тестах, звичайно, має значення, але при лобовому зіткненні вирішальне значення має вага автомобіля. При однаковій кількості зірок від EuroNCAP великий кросовер дасть більше шансів на виживання, аніж компактний легковик.

При лобових зіткненнях маса автомобіля сильно впливає на безпеку. Але і зірки безпеки також дуже важливі.

Ну і звісно, чим автомобіль новіший, тим більше у нього систем безпеки. Тут мова не лише подушки та надміцні елементи конструкції. Дуже важливими є і активні системи безпеки, наприклад ESP, яка зможе вчасно виправити помилку водія і не допустити виїзду на зустрічну смугу.

Обирати дороги з відбійниками

Не завжди можна прокласти маршрут по дорозі, на який встановлено відбійник між зустрічними смугами, але якщо вибір є – краще обирати саме таку. Зазвичай такі дороги знаходяться у кращому стані аніж інші, і тому навіть якщо вона на кілька кілометрів довша, проїхати по ній можна буде швидше та безпечніше.

Якщо є вибір, по якій дорозі їхати, краще обрати ту, що з відбійником

Вимоги до державних та місцевих органів влади

Активна громадянська позиція у питанні безпеки дорожнього руху не завжди дає свої плоди одразу. Але, як то кажуть, вода камінь точить. Звернення до відповідних органів місцевої або центральної влади з вимогою встановити відбійник на певній ділянці дороги матимуть наслідки. Також можна задіяти механізм петицій та інші засоби впливу на відповідальних осіб.

На жаль в Україні зараз немає дієвої спільноти автовласників для відстоювання своїх прав. Однак досвід показує, що навіть невелика кількість людей в організованій групі може домогтись значних змін. Яскравий приклад – вимоги велоспільноти та поява велодоріжок по усьому Києву.