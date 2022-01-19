Смартфони Samsung отримають графіку від AMD

Samsung анонсувала вихід процесора Exynos 2200, що має інтегровану графічну систему від AMD, повідомляє Лента.Ру.

Чіп розрахований на використання у флагманських смартфонах. Процесор створений за чотиринанометровим техпроцесом EUV, має графік на архітектурі RDNA 2 від AMD. Пристрій підтримує апаратне трасування променів та доступну на ігрових консолях технологію Variable Rate Shading (VRS). Компонент має вісім ядер: основне ядро Cortex-X2, три продуктивні Cortex-A710 і чотири енергоефективні Cortex-A510.

Exynos 2200 підтримує запис відео роздільною здатністю 8K з 4K HDR та камери роздільною здатністю до 200 мегапікселів. Також чіп може працювати з нейромережами наступного покоління.

"Exynos 2200 забезпечить неперевершені ігрові можливості на смартфонах, а також покращить загальне враження від додатків для соціальних мереж та фотографування" , - зазначили в компанії.

Новий процесор вже запущений у виробництво, однак представники корпорації не уточнювали, чи з'явиться він у запланованому на лютий флагмані Galaxy S22.

Про те, що Samsung та AMD об'єднаються для створення чіпа для смартфона, у лютому 2021 року повідомляв інсайдер під ніком Ice Universe. Чіп дозволить покращити ігрові особливості телефонів.