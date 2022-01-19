Абу-Дабі посилив правила в'їзду та виїзду

У столиці ОАЕ Абу-Дабі відтепер вимагають від іноземців вакцинуватися бустерною дозою від коронавірусу, щоб отримати "зелений паспорт" в додатку Al Hosn. Окрім цього, при вильоті з країни потрібно мати негативний тест, зроблений за 48 годин до рейсу, повідомляє Обозреватель.

Туристів закликали уважно ознайомитися з інформацією, адже останнім часом почастішали недопущення на рейси.

Іноземці більше не вважаються повністю вакцинованими, якщо не отримали ревакцинацію принаймні через шість місяців після другої дози.

Окрім цього, ті, хто бажають потрапити в Абу-Дабі, також повинні мати негативний результат тесту на коронавірус, зроблений протягом двох тижнів перед в'їздом, щоб зберегти свій "зелений" статус.

Статус вакцинації перевірятимуть при в'їзді в столицю, перед входом у громадські місця та державні будівлі.

Щоб покинути ОАЕ потрібно мати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений за 48 годин до вильоту.

Нагадаємо, що для туристичної подорожі в Арабські Емірати потрібно пройти попередню реєстрацію до вильоту на сайті і підготувати надрукований англійською мовою сертифікат про щеплення однією з визнаних у країні вакцин (Sinopharm, Pfizer, Sputnik, Astrazeneca, Johnson&Johnson, Moderna).

Крім того, існує вимога щодо наявності страхового поліса міжнародного медичного страхування, що підтверджує покриття витрат, пов'язаних із лікуванням COVID-19 та перебуванням в умовах ізоляції за кордоном.