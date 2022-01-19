Сьогодні суд продовжить обирати запобіжний захід Порошенку

Печерський районний суд Києва сьогодні, 19 січня, повинен винести рішення у питанні щодо обрання запобіжного заходу депутату, експрезиденту Петру Порошенку, повідомляє Дзеркало тижня.

На попередньому засіданні 17 січня, яке відбулось відразу по поверненні Порошенка в Україну з Варшави, та протривало з перервами 11 годин, рішення так і не прийняли.

Засідання суду призначено на 14:00. Справу розглядає суддя Олексій Соколов, якого на посаду призначив той же Порошенко указом від 2017 року. Щоправда, Соколов досі не пройшов кваліфікаційне оцінювання в рамках судової реформи попереднього президента.

Прокурори просять для Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 1 млрд грн застави. Також суд просять зобов’язати політика не виїжджати з Києва, здати закордонні паспорти, повідомляти слідчого про зміну місця проживання та носити електронний браслет.