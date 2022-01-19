Експорт української агропродовольчої продукції до ЄС зріс на 33%

Експорт української агропродовольчої продукції до країн ЄС минулого року становив $8,3 млрд. Це на 33% більше, ніж 2020 року. Квоти на низку товарів були закриті ще на початку року, повідомляє UBR.

За даними Українського клубу агробізнесу, збільшення обсягів експорту пов'язане зі зростанням вартості більшості категорій товарів на світовому ринку та збільшенням відвантажень. Найбільший обсяг експорту було зафіксовано у грудні – понад $1 млрд, а найнижчий – у липні, $484 млн.

Минулого року країна закрила дев'ять квот на безмитний експорт до ЄС: мед, крупи та борошно, крохмаль, оброблений крохмаль, оброблені томати, виноградний та яблучний соки, яйця, м'ясо птиці, оброблена продукція із зернових.

Порівняно з 2020 роком дещо змінилася ситуація з використанням квот з постачання в ЄС цукру та кукурудзи – вони були використані лише на 87% та на 5%. У першому випадку йдеться про дефіцит на внутрішньому ринку, а в другому – наявність більш привабливих ринків для виробників.

Варто зазначити, що станом на 18 січня 2022 року вже закрито річну квоту на мед і квартальні – на м'ясо птиці та яйця. Ці категорії зазвичай мають найбільший попит.

Нагадаємо, що у 2021 році експорт с/г продукції зріс на 25% і досягнув $27,8 млрд. Найбільшу частку зайняли товари рослинництва – $15,6 млрд, або 56% – зокрема, зернові культури.