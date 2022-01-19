В Ізраїлі безкоштовно роздадуть мільйони COVID-тестів

Ізраїльська влада збирається безкоштовно роздати 25-30 мільйонів наборів для експрес-тестування на коронавірус у домашніх умовах по всій країні, повідомляє УНІАН.

Згідно з офіційною заявою, тести мають почати поширювати вже наступного тижня. Процес розділять на кілька етапів.

Під час першого етапу кожен учень отримає набір з шести тестів з можливістю повторної доставки.

Пенсійні установи отримають 2,5 мільйона, 450 тисяч передадуть нужденним сім'ям, а 350 тисяч - студентам коледжів та університетів.

Тести також нададуть основним галузям, критерії яких визначать Міністерства оборони та фінансів.