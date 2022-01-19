Належний користувач: як позбавити власника авто від штрафів з камер
За замовчанням штрафи з камер отримують власники авто або директора компаній за якими авто зареєстровано, навіть якщо у них немає "водійських прав". Але існує можливість "зробити винною" іншу людину, яка має посвідчення водія відповідної категорії, повідомляє 24 Канал.
Конституційність норми закону, яка дозволяє автоматично штрафувати автовласника, а не водія-порушника, досі розглядається у Конституційному суді. Та поки рішення не прийняте, автовласники можуть скористатись можливістю оформлення штрафів на іншу особу.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів як призначити “належного користувача” - особу яка буде отримувати штрафи з камер замість власника авто або директора компанії за якою зареєстровано транспортний засіб.
Призначити “належного користувача” можна не виходячи з дому, щоб у разі фото або відеофіксації порушень ПДР штрафи отримував не власник, а інша особа. Важливо те, що у одного транспортного засобу може бути лише один “належний користувач”. А ось бути “належним користувачем” одна особа може стосовно нескінченної кількості транспортних засобів.
Замовити послугу може лише особа, яка хоче стати “належним користувачем”.
Для цього потрібно:
- Авторизуватися в Електронному кабінеті водія за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП, раніше ЕЦП), BankID або MobileID.
- Обрати з переліку послугу “Керування належним користувачем”.
- Ввести VIN-код транспортного засобу, “належним користувачем” якого особа хоче стати, та перевірити правильність деперсоніфікованої інформації про транспортний засіб, яку видасть система.
- Обрати одну з підстав для “належного користування”
- Ввести e-mail і телефон власника авто.
- Перевірити свої дані та за необхідності прикріпити скан-копії довіреності чи договору, що є підставою для належного користування або просто вказати пункт “домовленість з власником”.
- Підписати створену заявку за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
- Наступним етапом є отримання листа власником з посиланням на онлайн-заяву особи, яка призначається належним користувачем.
- Власник авто має перейти за посиланням і дати згоду на це призначення.
- Після візування — заявка підтверджується оператором в територіальному сервісному центрі МВС.
- Після цього особа, яка замовила послугу “належного користувача”, може побачити статус підтвердження заявки в е-Кабінеті водія.
- На цю процедуру обов’язково потрібна згода обох: власника та “користувача”.
Якщо ж у автовласника або директора підприємства немає змоги здійснити реєстрацію “належного користувача” через Електронний кабінет водія, тоді і власнику, і належному користувачу слід звернутися з відповідними документами в будь-який територіальний сервісний центр МВС.