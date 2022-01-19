Світоліна та Костюк пройшли до третього кола Australian Open
Українські тенісистки Марта Костюк (№66 WTA) та Еліна Світоліна (№17 WTA) пробилися до 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії, повідомляє УНІАН.
Перша ракетка України Світоліна перемогла Армоні Тан (№107 WTA). Французька тенісистка у третьому сеті при рахунку 1:5 не на свою користь вирішила знятися з матчу через травму литкового м'яза.
Еліна Світоліна (Україна) – Армоні Тан (Франція) – 6:3, 5:7, 5:1 (відмова)
А Костюк розібралася з іспанкою Сарою Соррібес-Тормо (№35 WTA) у двох сетах.
Марта Костюк (Україна) – Сара Соррібес-Тормо (Іспанія) – 7:6(5), 6:3
Тепер у 1/16 фіналу Світоліна помірятись силами з білоруською Вікторією Азаренко (№25 WTA). Зазначимо, що тенісистки раніше чотири рази грали між собою та жодного разу українка не перемогла.
Костюк зіграє проти шостої ракетки світу – іспанки Паули Бадоси.
Australian Open-2022: що відомо
- Перший рік турніру "Великого шолома" проходить у Мельбурні з 17 по 30 січня.
- Раніше організатори Відкритого чемпіонату Австралії заявили, що у турнірі зможуть взяти участь лише повністю вакциновані гравці.
- Чинними переможцями Australian Open є японка Наомі Осака та серб Новак Джокович.
- Перше коло не змогли подолати українки Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.