Світоліна та Костюк пройшли до третього кола Australian Open

Українські тенісистки Марта Костюк (№66 WTA) та Еліна Світоліна (№17 WTA) пробилися до 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії, повідомляє УНІАН.

Перша ракетка України Світоліна перемогла Армоні Тан (№107 WTA). Французька тенісистка у третьому сеті при рахунку 1:5 не на свою користь вирішила знятися з матчу через травму литкового м'яза.

Еліна Світоліна (Україна) – Армоні Тан (Франція) – 6:3, 5:7, 5:1 (відмова)

А Костюк розібралася з іспанкою Сарою Соррібес-Тормо (№35 WTA) у двох сетах.

Марта Костюк (Україна) – Сара Соррібес-Тормо (Іспанія) – 7:6(5), 6:3

Тепер у 1/16 фіналу Світоліна помірятись силами з білоруською Вікторією Азаренко (№25 WTA). Зазначимо, що тенісистки раніше чотири рази грали між собою та жодного разу українка не перемогла.

Костюк зіграє проти шостої ракетки світу – іспанки Паули Бадоси.

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