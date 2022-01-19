У Німеччині запущено перший квантовий комп'ютер на 5 тисяч кубитів

У Німеччині введено в експлуатацію квантовий комп'ютер з більш ніж 5 тисячами кубитів, побудований на принципі квантового відпалу, повідомляє 3Dnews.

Це перша подібна система поза Північної Америки. Вона створена інститутом Jülich Supercomputing Center (JSC) та провідним постачальником систем квантових обчислень D-Wave Systems. Нова система встановлена в Юлісі і в майбутньому тісно взаємодіятиме з суперкомп'ютерами JSC, а також нею зможуть скористатися дослідники з усієї Європи.

Квантовий комп'ютер із відпалом став частиною Об'єднаної інфраструктури для обчислень Юліха (JUNIQ), яка була створена восени 2019 року для надання дослідникам у Німеччині та Європі доступу до різних квантових систем. Новий квантовий комп'ютер був урочисто введений в експлуатацію. Чиновники, які були присутні на заході, заявили про впевненість у тому, що квантові обчислення обіцяють величезні перспективи для німецької науки.

"У них є потенціал змінити наше повсякденне життя на краще - у тому, що стосується оптимального використання нашої енергосистеми, оптимізації інвестиційних стратегій на фінансовому ринку або розробки більш ефективних ліків", - заявила федеральний міністр досліджень Німеччини Беттіна Старт-Ватцінгер (Bettina Start-Watzinger ) .

Головною метою JUNIQ було і залишається створення провідної спільноти розробників, а також наукових та промислових користувачів додатків для квантових обчислень. JUNIQ надає розробникам єдину платформу квантових обчислень як послугу, а також пропонує відповідний досвід для підтримки користувачів та спільної розробки програмного забезпечення.

Нова квантова система є другим квантовим комп'ютером D-Wave, який використовуватиметься в інфраструктурі JUNIQ, і першим у світі пристроєм квантового відпалу Advantage, розташованим за межами Канади. Очікується, що встановлення такої машини в Юлісі дозволить місцевим фахівцям набути досвіду експлуатації та технічного обслуговування пристроїв такого класу.

За словами генерального директора D-Wave Systems Алана Баратца (Alan Baratz), у Європі спостерігається зростання інтересу до квантових обчислень з боку компаній, університетів і навіть держустанов.

Нова система є відпалюючим квантовим комп'ютером. Цей тип квантової системи особливо добре підходить для вирішення складних задач оптимізації, важливих для промисловості. До них відносяться ефективне управління потоками трафіку та навчання нейромереж. D-Wave – провідний виробник таких систем. Компанія розробила низку квантових додатків, які використовуються в таких сферах, як фінансове моделювання, планування польотів, охорона здоров'я та багато іншого.

Вчені з JSC кажуть, що вже шукають способи інтегрувати нову систему в суперкомп'ютерну інфраструктуру. Повідомляється, що завдяки більш ніж 5 тисячам кубитів потужності пристрою буде достатньо, щоб допомогти з вирішенням завдань, які зазвичай обробляються на суперкомп'ютерах.

Для розміщення нового квантового комп'ютера було зведено нову будівлю, яка також була офіційно відкрита сьогодні. Системи квантових обчислень вимагають відсутності вібрацій, тому дві машинні зали будівлі мають вібропоглинаючий фундамент. Крім системи D-Wave, наступного року в будівлі буде встановлено ще один квантовий комп'ютер.