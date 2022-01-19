Євродепутати хочуть відвідати Україну з місією через війська РФ

Через нарощування Росією своїх військ біля кордонів України євродепутати з комітету з закордонних справ і з підкомітету з безпеки і оборони Європейського парламенту хочуть відвідати Україну з місією зі збирання фактів, повідомляє Deutsche Welle.

Листа з проханням дозволити таку місію надіслали у вівторок, 18 січня, новообраній президентці Європарламенту Роберті Мецолі голова комітету Девід Макаллістер (Німеччина) і керівниця підкомітету Наталі Луазо з Франції.

До місії, крім Макаллістера та Луазо, мають увійти ще сім євродепутатів. Вона запланована на 30 січня-2 лютого. Дозвіл на таку місію надає президія Європарламенту.

"Терміновість місії викликана нарощуванням Росією військ в Україні та довкола неї, яка триває, а також дестабілізаційним використанням гібридних атак на українські урядові інституції, включно з дезінформацією та кібератаками" , - йдеться у листі.

У листі також зазначається, що "ця атака на Україну також є атакою на Європейський Союз".

Напередодні під час слухань у Страсбурзі як євродепутати, так і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосили, що ЄС повинен бути єдиним "у засудженні залякування Росією України та перед лицем спроб Росії підірвати європейську безпеку і демократію".