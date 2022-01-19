На Мадагаскарі оголосили червоний рівень небезпеки через повінь

На Мадагаскарі 10 людей загинули в результаті проливних дощів, що викликали повінь та зсуви, повідомляє УНІАН.

За даними Національного агентства зі стихійних лих (BNGRC), вночі 17 січня 2022 року пройшов сильний дощ. В Антананаріву було зареєстровано понад 75 мм дощу за 24 години.

BNGRC повідомило про великомасштабний збиток у столиці та прилеглих районах, у тому числі обвалені будинки й мости, пошкоджену інфраструктуру й затоплені сільськогосподарські угіддя.

В результаті стихії загинули 10 осіб, ще дві людини отримали поранення, і близько 500 осіб були евакуйовані.

Міністерство водних ресурсів Мадагаскару оголосило червоний рівень небезпеки через високий рівень річки Сісаоні, яка всього за півгодини піднялася на 68 сантиметрів.

Синоптики ж кажуть, що дощі продовжаться.

В результаті повені та зсувів на Мадагаскарі загинули 10 людей / фото Saad Abedine, Twitter