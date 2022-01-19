Зінченко зацікавив одного з лідерів чемпіонату Іспанії

Один із найкращих українських футболістів Олександр Зінченко став предметом конкретного інтересу з боку іспанського "Бетісу". Третя на даний момент команда Ла Ліги звернулася до "Манчестер Сіті" з питанням про перехід 25-річного гравця, повідомляє Обозреватель.

Про це розповіли у Twitter іспанського видання El Chiringuito TV.

Контракт Зінченка в Англії діє до 30 червня 2024 року, тому на повноцінний трансфер "Бетіс" навряд чи готовий. Наразі сайт Transfermarkt оцінює його у 25 мільйонів євро. Проте клуб із Севільї хоче взяти українця в оренду.

Повідомляють, що "Бетіс" давно стежить за Зінченком і цікавився у "МанСіті" ціною футболіста ще у 2018 році. Зараз Олександр далеко не завжди виходить в основному складі: у сезоні 2021/2022 він з'явився на полі лише у 12 матчах і зробив дві гольові передачі.

Нагадаємо, до Англії уродженець Радомишля перебрався з російської "Уфи" у 2016 році. Якийсь час він провів в оренді в нідерландському ПСВ, після чого постійно перебуває в основній команді "містян". Кілька разів у клуб зверталися із пропозицією купити українця, але він сам відмовлявся йти.