В РНБО оцінили ймовірність нової руйнівної кібератаки

На українські державні сайти була здійснена масштабна кібератака. У Раді національної безпеки і оборони України оцінили ймовірність нової, пише Олег Черниш, РБК-Україна.

Заступник секретаря Радбезу Сергій Демедюк повідомив у коментарі виданню, що найближчим часом ймовірність загрози, що населення залишиться без світла, тепла і грошей, низька.

"Однак все може змінитися в будь-який момент" , - додав він.

На його думку, діджиталізація - це палиця про два кінці. З одного боку, це неминуче майбутнє, яке значно прискорює і спрощує всі процеси з надання послуг для українців. З іншого - при недостатній захищеності електронних ресурсів завжди будуть існувати високі ризики несанкціонованого втручання в їх роботу.