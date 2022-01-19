Купити ліки за "ковідну" тисячу дозволять тільки одній категорії українців

Кабінет міністрів планує розширити сфери діяльності, у яких можна отримати послуги в рамках програми "єПідтримка". Українці віком від 60 років з 24 січня зможуть купити на "ковідну" тисячу ліки, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, "в умовах встановленого Кабінетом міністрів України карантину… потребують підтримки особи віком від 60 років шляхом надання допомоги у розмірі 1 тисячі гривень для придбання лікарських засобів".

Згідно з документом, перелік сфер діяльності та кодів категорії продавця за програмою буде доповнений новою сферою - лікарські засоби.

При цьому особи від 60 років зможуть придбати на "ковідну" тисячу як рецептурні, так безрецептурні ліки.

Нагадаємо, зараз отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат у мобільному застосунку "Дія".

Сьогодні перелік послуг, на які можна витратити кошти, виглядає наступним чином:

залізничні та авіаквитки в межах України;

квитки в кінотеатр, театр, музей або виставковий центр;

квитки на концерти;

абонемент у спортзал;

товари в книжкових магазинах.

З початку запуску програми "єПідтримка" у грудні 2021 року понад 7,2 млн українців подали заявки в "Дії" на отримання 1 тисячі гривень. За чотири тижні дії програми громадянам вже виплачено близько 7 млрд гривень. Близько 1,5 млрд гривень грошей платників податків українці вже витратили.