Транзит газу через Україну скоротився до мінімуму за 4 роки

Середньодобовий транзит природного газу через газотранспортну систему України 1-16 січня 2022 року становив 52,4 млн куб. м, що є мінімальним показником за останні чотири роки, повідомляє Ділова столиця.

"Газпром" не став бронювати на лютий додаткову транзитну потужність через Україну, незважаючи на таку можливість. До речі, за 16 діб січня 2019-го середньодобовий обсяг транзиту становив понад 250 млн куб. м газу, у "ковідному" 2020-му — 83,4 млн куб. м, 2021-го — 124,6 млн куб. м, 2022-го — загалом 52,4 млн куб. м газу", — розповів голова Оператора ГТС України Сергій Макогон.