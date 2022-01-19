Три базові вправи для пружних сідниць

У післясвятковий період багато хто активно береться за роботу над власним тілом. І якщо ви також надумали зайнятися спортом, додайте до свого плану ці кілька вправ, повідомляє 24 Канал.

Погодьтеся, ми зазвичай беремося за нові звершення не з початку року, а по завершенню зимових свят. І спорт – не виключення. Причини при цьому можуть бути різні: схуднення, відновлення форми, набір м'язової маси. Адже майже кожен обіцяє собі почати працювати над собою після свят.

За будь-якого сценарію у план занять переважно включають вправи на м'язи ніг та сідниць. Сьогодні зосередимо увагу на останньому пункті. Для пропрацювання цих м'язів тренери рекомендують виконувати випади назад, присідання та махи ногами.

Що важливо при виконанні кожної з вправ:

Під час випаду назад шию тримайте на одній лінії зі спиною. Поперек не округляйте і не розгойдуйтеся убік. П'яту опорної ноги не відривайте від підлоги, а коліно не скручуйте усередину.

Присідаючи, не відривайте п'яти від підлоги та затримуйтесь на секунду у нижній точці.

Махи ногами виконуйте із зафіксованим корпусом. Стежте за тим, аби не було прогину у попереку.

Короткий гайд з тренування: кожну вправу виконуйте 18 – 25 повторень по 3 підходи.