У мережі розкритикували останнє селфі Пугачової

Примадонна виклала кадр крупним планом. Шанувальники назвали його "жахливим" і написали, що це не вона, повідомляє Корреспондент.

Російська співачка Алла Пугачова вперше за останні чотири місяці виклала в Instagram-stories селфі. Згодом фото розмістили на своїй сторінці фанати зірки, і воно потрапило під критику.

Виконавиця постала перед камерою крупним планом. На її обличчі був ніжний макіяж і розпущене волосся. Проте публіка заявила, що це не Примадонна. Крім того, у коментарях її порівняли із чоловіком. Дехто написав, що на фото колега Пугачової – російський співак Володимир Кузьмін.

"Це не Пугачова", Це, може, й Алла, але не Пугачова", "Кузьмін", Хто це?" - писали фанати.

Разом з тим, інші її шанувальники заявили, що люблять будь-яку зірку і підкреслили, що у своєму віці вона виглядає чудово.

Алла Пугачева instagram.com/_alla.pugacheva

Реакция на фанатов на селфи Пугачевой Скриншот instagram.com/_alla.pugacheva

Реакция на фанатов на селфи Пугачевой Скриншот instagram.com/_alla.pugacheva