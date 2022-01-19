Відомий український тренер очолив клуб з Казахстану

45-річний український фахівець Руслан Костишин очолив дебютанта казахстанської Прем'єр-ліги - "Аксу", повідомляє УНІАН.

Про це пише прес-служба "Аксу".

Деталі контракту поки що тримаються в секреті.

Зауважимо, що "Аксу" був заснований у 2018 році. Клуб розпочав з нижчих ліг та зміг піднятися до елітного дивізіону Казахстану за два роки. Місцевий чемпіонат почнеться у середині березня.

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Допис, поширений "Aqsu" FK | ФК "Аксу" (@fcaqsu)

Костишин у своїй кар'єрі тренував лише "Колос" з села Ковалівка.

Руслан Костишин: досягнення в "Колосі"

  • Костишин тренував "Колос" з 2014 року і вивів команду зі змагань на чемпіонат Київської області аж до рівня Української Прем'єр-ліги.
  • В сезоні 2020/2021 Костишин разом з "Колосом" фінішував на четвертому місці в УПЛ, що є неабияким результатом. Вище розташувалися в тому сезоні лише "Динамо", "Шахтар" і "Зоря".
  • У минулому сезоні "Колос" разом з Костишиним виступав у кваліфікації Ліги Європи, але поступився хорватській "Рієці".
  • В цьому сезоні "Колос" вилетів з Ліги конференцій від казахстанської команди. У відставку Костишин пішов 29 серпня минулого року.

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