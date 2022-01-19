Porsche Carrera GT 2005 року продали за рекордну суму

На популярному американському інтернет-майданчику з продажу автомобілів суперкар Porsche Carrera GT 2005 купили за астрономічною ціною в 1,9 млн доларів. Це більш ніж 4 рази перевищує початкову вартість машини, коли вона була нова, повідомляє Обозреватель.

Ринок уживаних автомобілів через коронавірусні обмеження та дефіцит мікрочипів лихоманить вже не перший рік. Минулого року спостерігалося відчутне зростання цін на вживані автомобілі. Крім того, відчутно зросла вартість антикварних та екзотичних моделей.

Porsche Carrera GT 2005 року випуску придбали за рекордно високу ціну $1,9 млн. Джерело: bringatrailer.com

Максимальна швидкість Porsche Carrera GT досягала 330 км/год. Джерело: bringatrailer.com

Справедливість цього твердження вкотре підтвердили підсумки торгів на популярному онлайн-майданчику Bring a Trailer, у процесі яких Porsche Carrera GT 2005 року випуску придбали за рекордно високу ціну в $1,9 млн. Це більш ніж у 4 рази перевищує первісну вартість моделі ($440 тис.) на час її дебюту.

Салон суперкара оздоблено шкірою та полірованим алюмінієм. Джерело: bringatrailer.com

У комплекті з машиною йде ексклюзивний набір дорожніх сумок. Джерело: bringatrailer.com

Запропонований на торгах екземпляр мав лише 250 миль на одометрі (402 км), а також ексклюзивний комплект фірмових дорожніх сумок. Суперкару надає руху 5,7-літровий V10 потужністю 612 к.с., що працює в парі з 6-ступіневою "механікою". З таким арсеналом автомобіль міг розганятися до першої сотні менш ніж за 4 секунди, а максимальна швидкість досягала 330 км/год.

Суперкару надає руху 5,7-літровий V10 потужністю 612 к.с. Джерело: bringatrailer.com

У період з 2003 по 2006 рік на заводі в Лейпцигу компанією Porsche було виготовлено лише 1270 екземплярів суперкара.