РФ заперечує можливість вторгнення в Україну з Білорусі
Росія заперечує можливість нападу на Україну з території Білорусі під час військових навчань.
Про це йдеться в заяві посольства Росії в США.
"Росія ні на кого не збирається нападати. Практика переміщення військ на власній землі – наше суверенне право", – йдеться у заяві.
У РФ також закликали "припинити істерику і не нагнітати напруженість", а також "не підштовхувати" Україну до "нових провокацій".
"Якщо США насправді віддані дипломатичним зусиллям щодо врегулювання [...] конфлікту, їм варто відмовитися від планів щодо постачання нових партій озброєнь для ЗСУ", – заявили в посольстві РФ, закликавши владу США вплинути на Україну для виконання Мінських угод.