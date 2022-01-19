РФ заперечує можливість вторгнення в Україну з Білорусі

Росія заперечує можливість нападу на Україну з території Білорусі під час військових навчань.

Про це йдеться в заяві посольства Росії в США.

"Росія ні на кого не збирається нападати. Практика переміщення військ на власній землі – наше суверенне право" , – йдеться у заяві.

У РФ також закликали "припинити істерику і не нагнітати напруженість", а також "не підштовхувати" Україну до "нових провокацій".