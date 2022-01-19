Станції зарядки електрокарів за прибутковістю наздогнали АЗС

Британська нафтова компанія British Petroleum (BP) очікує, що у 2025 році прибутковість зарядних станцій стане більше, ніж у АЗС. Причина зростання прибутковості криється в різкому збільшенні попиту на точки зарядки, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

До 2030 року BP планує розширити свій сегмент бізнесу по зарядці електромобілів з 11 до 70 тисяч точок зарядки. Компанія з 2018 року активно розвиває свою мережу зарядних станцій по всьому світу, встановлюючи нові пункти і поглинаючи інші дрібні компанії в цій галузі.

ВР раніше зобов'язалася щорічно інвестувати 2,5 мільярда доларів у свою глобальну інфраструктуру, включаючи зарядку електромобілів. Велика частина інвестицій була витрачена на встановлення швидких зарядних станцій постійного струму потужністю понад 50 кВт. BP - не єдина велика нафтова компанія, активно інвестує в мережу зарядних станцій. Так, Shell до 2025 року зобов'язався відкрити до 500 тисяч точок зарядки по всьому світу.