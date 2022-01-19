У Лондоні хочуть стягувати плату за користування власними автомобілями
Адміністрація Лондона має намір ввести обов'язкову плату за поїздки по місту на власних легкових автомобілях. Мається на увазі, що такий збір дозволить зменшити кількість пробок, повідомляє РБК-Україна.
Крім того, платна їзда на персональних автомобілях повинна допомогти в боротьбі зі зміною клімату. Своєю чергою, зниження кількості регулярних щоденних поїздок дозволить Лондону стати першим в Європі вуглецево-нейтральним містом до 2030 року. Перспективна система оплати повинна враховувати пройдену кожним автомобілем відстань, час у дорозі та місце розташування автомобіля.
Прийняття єдиної формули оплати не відбудеться раніше 2024 року. На думку Хана, втрати простих лондонців від забруднення повітря і зміни клімату будуть більш істотними, ніж відносно невеликі тарифи на експлуатацію легкових автомобілів. Врятувати ситуацію і гаманець автомобілістів можуть тільки електромобілі. Згідно з проектом, з електрокарів плата за їзду по місту стягуватися не буде.