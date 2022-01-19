США передали Україні ще майже 1 млн доз вакцин Pfizer

Уряд США передав Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer проти COVID-19, повідомило﻿ посольство США в Україні.

"Ця поставка ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення варіанту Omicron" , - написали в посольстві. ﻿

twitter.com/USEmbassyKyiv

У ЮНІСЕФ﻿ додали, що "ця партія вакцини підтримає зусилля України із надання всім бажаючим третьої дози щеплення від COVID-19, щоб якомога більше людей в Україні отримали критично важливий захист від захворювання".

twitter.com/USEmbassyKyiv

Нагадаємо, наказом МОЗ від 6 січня 2022 року рекомендовано вводити бустерну дозу COVID-вакцин людям старше 18 років, які отримали дві дози вакцини понад шість місяців тому.