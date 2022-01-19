Японська пором здійснив перший рейс в автономному режимі

У рамках проекту Smart Coastal Ferry велика 222-метрова автомобільна пором здійснила в повністю автономному режимі свій перший 240-кілометровий рейс по Внутрішньому Японському морю, повідомляє 3Dnews.

Побудований компанією Shin Nihonkai Ferry пором Soleil був введений в експлуатацію 1 липня 2021, система автономної навігації була розроблена спільно з Mitsubishi Shipbuilding в рамках проекту Smart Coastal Ferry програми MEGURI 2040, заснованої некомерційною організацією The Nippon Found.

З літа минулого року пором неодноразово проходив цим 240-км маршрутом, керований людиною. Завдяки цьому навігаційна система Super Bridge-X зібрала всі необхідні дані, щоб 17 січня провести такий рейс самостійно. В автономному режимі пором досягав швидкості 26 вузлів (48,15 км/год); рух за маршрутом зайняло 7 годин.

Для забезпечення автономних функцій на судні використовуються GPS-навігація, комплект інфрачервоних камер для виявлення інших суден навіть у нічних умовах, система моніторингу двигуна для безперебійної роботи, а також автоматизована система швартування - це складне завдання для людини теж вирішувалося в автономному режимі. Як заявили в Mitsubishi, подібні технології підвищать безпеку на морі, зменшать потребу в кадрах, а також зменшать витрати на експлуатацію суден.