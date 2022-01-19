Поклонська відмовилася бути послом Росії у Кабо-Верде

У МЗС Росії підтвердили інформацію про те, що колишній так званий прокурор Криму та депутат Держдуми Наталія Поклонська відмовилася їхати послом у Кабо-Верде за "особистими обставинами", повідомляє Вести.

У міністерстві заявили, що у Поклонської "змінилися особисті обставини, і її від'їзд послом у Кабо Верде не відбудеться з цих причин". Проте про які саме "особисті обставини йдеться", у відомстві не уточнили.

Ймовірно, причиною відмови Поклонської їхати до Кабо-Вердемогла бути відсутність агремана – попередньої згоди однієї держави на призначення певної особи як глави дипломатичного представництва іншої держави.

Раніше Україна обговорювала з урядом Кабо-Верде питання щодо можливого призначення Поклонської. Офіційний Київ нагадав, що колишній прокурор російської адміністрації у Криму розшукується в Україні за підозрою у державній зраді. Вона знаходиться під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.