Першу у світі криптоіпотеку почали видавати у США

У США створили фінтех-стартап Milo, який назвали першим у світі, що надає послугу криптовалютної іпотеки. Компанія пропонує американським громадянам та іноземцям використовувати їхні цифрові активи для покупки нерухомості у США, повідомляє Обозреватель.

Згідно з пресрелізом компанії, поки що охочі оформити 30-річний кредит на житло можуть використовувати задля застави лише біткоїни. Такий спосіб кредитування має свої переваги.

Компанія дозволяє власникам криптовалюти використовувати свої активи як інвестиції в нерухомість замість того, аби продавати її заради початкового внеску. В іншому випадку їм довелося б сплатити податок на іпотеку, або в результаті зростання курсу криптовалюти після продажу їхні активи могли здешевіти.

"Клієнти очікують, що ми запропонуємо мільйонам великих споживачів інноваційні кредитні рішення... Існує безліч випадків, коли люди купували нерухомість на доходи від біткоїнів, а вона росла в ціні і дорожчала на мільйони доларів" , – каже генеральний директор і засновник Milo Йосип Рупена.

Однак залишається незрозумілим, скільки конкретно BTC буде потрібно для забезпечення кредиту. Також невідомо як компанія збирається врівноважувати волатильність активу.

В Milo стверджують, що вже оформили кілька іпотек на етапі раннього доступу. Компанія займається розробкою цієї програми від січня 2021 року і сподівається, що вже у 2022-му така послуга стане доступною для більшості тих, хто подав заявки.

"Криптоіпотека дозволить розширити нашу пропозицію для клієнтів, які отримали відмови в інших фінансових фірмах лише через криптовалюту. Ми допоможемо цьому більше ніколи не трапитися, а їхні біткоїни тепер дозволять їм купити нерухомість" , – говорить Рупена.

На Північноамериканській біткоїн-конференції 17 січня в Майамі мер міста Френсіс Суарес назвав іпотеку в BTC "новаторським досягненням". Він упевнений, що це послужить домінуванню США в екосистемі першої криптовалюти.

"Аби стати столицею капіталу, Майамі потрібні такі компанії, як Milo, готові впроваджувати інновації та генерувати ідеї" , – додав градоначальник.

Суарес відомий як популяризатор криптовалюти – минулого року він виявив бажання отримувати зарплату в біткоїнах.