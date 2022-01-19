Американцi показали електричний "будинок на колесах"

Американська компанія Winnebago, що спеціалізується на виробництві кемперів, представила на виставці у Флориді концепт електричного "будинку на колесах". Winnebago e-RV Concept здатний подолати без зупинки понад 200 км, повідомляє Обозреватель.

Автовиробники на всіх континентах планують тією чи іншою мірою сприяти зниженню шкідливих викидів в атмосферу і переходити на електрику як основну рушійну силу для своєї продукції.

В основі перспективної новинки лежить платформа популярної моделі Ford Transit. Джерело: Winnebago

Цікава інформація прийшла із сонячної Флориди, де з 19 по 22 проходить спеціалізована виставка Florida RV Supershow 2022. Американська компанія Winnebago привезла на захід концептуальний кемпер на електротязі e-RV Concept.

Усі побутові прилади мають мінімальне споживання електроенергії. Джерело: Winnebago

"Споживчий попит стимулює застосування електричної енергії у всіх галузях життєдіяльності, і ми віримо, що покупці автобудинків готові оцінити переваги та можливості, які зможе надати електрифікований кемпер" , – коментує Ашиш Бхаттачарія, віцепрезидент Winnebago Industries з розвитку, технологій та маркетингу.

У салоні передбачено всі необхідні меблі та обладнання для комфортного відокремленого відпочинку далеко від галасливих мегаполісів. Джерело: Winnebago

Повністю електричний кемпер e-RV оснащений батареєю на 86 кВтг, яка дозволяє подолати на одній зарядці понад 200 км та здатна відновлювати свою продуктивність на станціях швидкого заряджання за 45 хвилин. За даними компанії, більшість користувачів RV вкрай рідко вирушають у тривалішу подорож. Проте, виробник не виключає можливості встановлення в майбутньому батареї більшої місткості.

Салон концепту. Джерело: Winnebago

В основі перспективної новинки лежить платформа популярної моделі Ford Transit. Електричний привід створений спеціалістами компанії Lightning eMotors. У салоні передбачені всі необхідні меблі та обладнання для комфортного відокремленого відпочинку далеко від галасливих мегаполісів. Усі побутові прилади мають мінімальне споживання електроенергії.

Бортова мережа розрахована на використання стандартної в США напруги 110 В, а для кондиціонера та нагрівача води передбачено джерело живлення постійного струму на 350 В. Крім того, в кемпері використовуються елементи оздоблення інтер'єру з екосировини та матеріалів вторинної перероблення.