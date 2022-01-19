Обрання запобіжного заходу для Порошенка: під судом відбулися сутички

Під Печерським райсудом, де сьогодні о 14:00 будуть обирати запобіжний захід Порошенку, відбуваються сутички між правоохоронцями та прихильниками експрезидента.

Як повідомляє "Политика Страны", прихильники Порошенка хотіли розпалити багаття в діжці, але поліція цього не дозволила. Діжку відібрали.

Станом на 12.00 прихильників Порошенка значно менше, ніж силовиків, тому сутички тривали мало. Ситуація спокійна.

Пізніше ЗМІ повідомили про нові зіткнення під будівлею суду. Силовики намагаються відібрати бочки та дрова, а також розбирають намети прихильників Порошенка.

"Україна 24" повідомляла, що прихильники п'ятого президента встановлюють сцену і вже встановили гучномовці.